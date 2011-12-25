FACUA informa
Boletín semanal número 165
25/12/2011
FACUA pide a Mato medidas para frenar el cobro de un euro por receta a los usuarios en Cataluña
FACUA Madrid alerta a los consumidores sobre los productos navideños denominados 'sin azúcares'
FACUA Andalucía edita una guía sobre Internet móvil
FACUA satisfecha por el rechazo de la CNC a la orden ministerial sobre la retirada del aceite de oliva
FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas
Organizaciones sociales sevillanas presentan un Manifiesto ante la elaboración de los presupuestos municipales
El plazo para cobrar los premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses
FACUA Andalucía publica la guía ‘Viaja con tus derechos’
FACUA Andalucía edita una guía sobre los suministros de electricidad y gas
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