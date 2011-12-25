FACUA informa

Boletín semanal número 165
25/12/2011

FACUA pide a Mato medidas para frenar el cobro de un euro por receta a los usuarios en Cataluña

FACUA Madrid alerta a los consumidores sobre los productos navideños denominados 'sin azúcares'

FACUA Andalucía edita una guía sobre Internet móvil

FACUA satisfecha por el rechazo de la CNC a la orden ministerial sobre la retirada del aceite de oliva

FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas

Organizaciones sociales sevillanas presentan un Manifiesto ante la elaboración de los presupuestos municipales

El plazo para cobrar los premios de participaciones de Lotería de Navidad no puede ser inferior a tres meses

FACUA Andalucía publica la guía ‘Viaja con tus derechos’

FACUA Andalucía edita una guía sobre los suministros de electricidad y gas

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