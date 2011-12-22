FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas
Las que dan sólo treinta días para cobrar, otras cuyos responsables indican ahora que el número impreso era erróneo o que han vendido más participaciones de las correspondientes a un décimo.
FACUA.org
España-22/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción advierte sobre cómo puede actuarse ante irregularidades en participaciones del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad premiadas.
Se trata de aquéllas que dan sólo quince o treinta días para cobrar y otras cuyos responsables indican ahora que el número imp