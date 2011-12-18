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FACUA Andalucía edita una guía sobre los suministros de electricidad y gas

Ofrece al usuario información útil para que puedan defender con mejor criterio sus intereses en caso de verse afectados.

FACUA.org
Andalucía-18/12/2011
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FACUA Andalucía ha editado una guía titulada Los suministros de electricidad y gas para informar a los consumidores sobre estos suministros fundamentales que han sufrido importantes modificaciones en los últimos años.

La publicación, de 28 p&

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