FACUA informa

Boletín semanal número 170
29/01/2012

Spanair cesa sus operaciones tras haber vendido billetes hasta unas horas antes

Ante el posible cierre de Spanair, FACUA pide a Fomento que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores

Ante el posible cese de actividades de Spanair, FACUA recomienda no comprar billetes hasta que se aclare la situación

Telecomunicaciones, servicios bancarios y suministro eléctrico los sectores más denunciados por los consumidores malagueños durante 2011

FACUA pide a Rajoy que defienda ante EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload

Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia

FACUA pide al ministro de Exteriores actuaciones ante EEUU para proteger los derechos de los usuarios españoles de Megaupload

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