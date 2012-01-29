FACUA informa
Boletín semanal número 170
29/01/2012
Spanair cesa sus operaciones tras haber vendido billetes hasta unas horas antes
Ante el posible cierre de Spanair, FACUA pide a Fomento que convoque a una reunión de urgencia a las asociaciones de consumidores
Ante el posible cese de actividades de Spanair, FACUA recomienda no comprar billetes hasta que se aclare la situación
Telecomunicaciones, servicios bancarios y suministro eléctrico los sectores más denunciados por los consumidores malagueños durante 2011
FACUA pide a Rajoy que defienda ante EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload
Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia
FACUA pide al ministro de Exteriores actuaciones ante EEUU para proteger los derechos de los usuarios españoles de Megaupload
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio