Telecomunicaciones, servicios bancarios y suministro eléctrico los sectores más denunciados por los consumidores malagueños durante 2011
La asociación ha recibido un total de 2.744 consultas y reclamaciones durante el citado año.
FACUA.org
Málaga-26/01/2012
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Telecomunicaciones, servicios bancarios y suministro eléctrico, los sectores más denunciados por los consumidores malagueños durante 2011.
Así se refleja en el último balance anual realizado por la asociación de un total de 2.744 consultas y reclam