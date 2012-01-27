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Ante el posible cese de actividades de Spanair, FACUA recomienda no comprar billetes hasta que se aclare la situación

Demanda transparencia a la compañía y espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar los derechos de los pasajeros.

FACUA.org
España-27/01/2012
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Ante las noticias que están trascendiendo a los medios de comunicación sobre el posible cese de actividades de Spanair, FACUA-Consumidores en Acción recomienda a los usuarios que no compren billetes de esta compañía hasta que se aclare la situación.

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