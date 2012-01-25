FACUA pide a Rajoy que defienda ante EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload
El diputado de IU Alberto Garzón se hace eco de las reivindicaciones de FACUA y de los internautas y registra este miércoles una pregunta sobre el caso en el Congreso.
FACUA.org
España-25/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle que defienda ante el Gobierno de EEUU los derechos de los usuarios españoles de Megaupload.
Esta reivindicación de FACUA ha si