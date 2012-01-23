FACUA pide al ministro de Exteriores actuaciones ante EEUU para proteger los derechos de los usuarios españoles de Megaupload
La asociación también ha planteado el caso a la Agencia Española de Protección de Datos.
FACUA.org
Internacional-23/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido este lunes al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, para solicitarle que actúe ante el Gobierno de EEUU para proteger los derechos de los usuarios españoles