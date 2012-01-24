Las eléctricas aplican penalizaciones ilegales tras sustituir los contadores a usuarios que no tenían limitadores de potencia
Siguen 'multando' con hasta 31 euros mensuales argumentando que la ley las obliga pese a que los nuevos contadores digitales ya llevan incorporados los ICP.
FACUA.org
España-24/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción alerta que las eléctricas están aplicando ilegalmente multas de hasta 31 euros mensuales a usuarios que no han instalado limitadores de potencia tras sustituirles los contadores.
Las compañías cobran las penalizacion