FACUA informa

Boletín semanal número 180
08/04/2012

FACUA denunciará a Tuenti Móvil al cortar el servicio a usuarios porque no le gusta su consumo de Internet

Twitter emprende acciones legales contra cinco empresas al considerar que favorecen la violación de sus condiciones de uso

"La denigración a la que Ryanair somete a sus trabajadoras bromeando con que adelgacen es repugnante", denuncia el portavoz de FACUA

FACUA Jaén celebra su Asamblea General de socios

FACUA Málaga reclama más inspecciones en Semana Santa ante irregularidades en precios y conservación de los alimentos

FACUA Huelva se reúne en Valverde del Camino con una treintena de afectados por las participaciones preferentes

El juez advierte a Ryanair que FACUA no la injuria, sino que ejerce su derecho a la libertad de información

La luz ha subido más de un 60% en cinco años, según un análisis de FACUA

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