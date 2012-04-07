FACUA denunciará a Tuenti Móvil al cortar el servicio a usuarios porque no le gusta su consumo de Internet
El único argumento del operador virtual de Movistar es que su uso es "desproporcionadamente elevado", pese a que se ajusta a los servicios ofertados.
FACUA.org
España-07/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que Tuenti Móvil, el operador virtual de Movistar, está incurriendo en graves irregularidades al cortar el servicio a numerosos usuarios por el mero hecho de haber descargado más datos de los que la compañía considera razonables.
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