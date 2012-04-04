FACUA Málaga reclama más inspecciones en Semana Santa ante irregularidades en precios y conservación de los alimentos
La asociación también alerta sobre la proliferación de puestos ambulantes ilegales.
FACUA.org
Málaga-04/04/2012
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FACUA Málaga, advierte a los consumidores sobre los posibles abusos que pueden sufrir durante la Semana Santa por parte de determinados establecimientos de hostelería que incumplen la legislación en relación a sus precios o las condiciones de conservación de los