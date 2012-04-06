Twitter emprende acciones legales contra cinco empresas al considerar que favorecen la violación de sus condiciones de uso
Se trata de TweetAttacks, TweetAdder, TweetBuddy e individuos de otras dos páginas, James Lucero, de justinlover.info, y Garland Harris, de troption.com.
FACUA.org
Internacional-06/04/2012
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Twitter ha emprendido acciones legales contra cinco empresas al considerar que favorecen la violación de sus condiciones de uso con, entre otras acciones, métodos que permiten el spam a través de la red social.
Se trata de TweetAttacks, TweetAdder, TweetBuddy e individuos de otras dos pági