FACUA informa
Boletín semanal número 184
06/05/2012
FACUA promueve un recurso de inconstitucionalidad a la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes indocumentados
Los actores Jesús Carroza, Marisol Rolandi y Héctor Tomás protagonizan una campaña contra los recortes sanitarios
FACUA considera ineficaces y de dudosa legalidad las medidas propuestas por el Gobierno para fomentar el alquiler
Por un recurso de inconstitucionalidad contra la retirada de sanidad a inmigrantes indocumentados
FACUA considera una atrocidad querer cobrarle a los enfermos por su manutención en los hospitales
Representada la obra teatral 'Con Retraso', en solidaridad con FACUA Málaga
El presidente de Bolivia expropia las acciones de la filial de Red Eléctrica Española
FACUA invita a secundar las manifestaciones convocadas el 1 de mayo por el trabajo, la dignidad y los derechos sociales
FACUA Huelva se suma a la manifestación contra los recortes en sanidad y educación
FACUA Huelva y el alcalde de Santa Olalla del Cala firman un convenio de colaboración
FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de la capital sancione a los locales que aplican arbitrariamente el derecho de admisión
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