FACUA informa

Boletín semanal número 184
06/05/2012

FACUA promueve un recurso de inconstitucionalidad a la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes indocumentados

Los actores Jesús Carroza, Marisol Rolandi y Héctor Tomás protagonizan una campaña contra los recortes sanitarios

FACUA considera ineficaces y de dudosa legalidad las medidas propuestas por el Gobierno para fomentar el alquiler

Por un recurso de inconstitucionalidad contra la retirada de sanidad a inmigrantes indocumentados

FACUA considera una atrocidad querer cobrarle a los enfermos por su manutención en los hospitales

Representada la obra teatral 'Con Retraso', en solidaridad con FACUA Málaga

El presidente de Bolivia expropia las acciones de la filial de Red Eléctrica Española

FACUA invita a secundar las manifestaciones convocadas el 1 de mayo por el trabajo, la dignidad y los derechos sociales

FACUA Huelva se suma a la manifestación contra los recortes en sanidad y educación

FACUA Huelva y el alcalde de Santa Olalla del Cala firman un convenio de colaboración

FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de la capital sancione a los locales que aplican arbitrariamente el derecho de admisión

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