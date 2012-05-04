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FACUA promueve un recurso de inconstitucionalidad a la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes indocumentados

Los consumidores pueden remitir un manifiesto para que 50 diputados o senadores lo presenten ante el Tribunal Constitucional.

FACUA.org
España-04/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una iniciativa para promover un recurso de inconstitucionalidad a la retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin legalizar que no logran un contrato de trabajo en un país que se acerca a los seis millones d

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