El presidente de Bolivia expropia las acciones de la filial de Red Eléctrica Española
"Como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad", ha dicho Evo Morales en un acto con motivo del 1 de mayo.
FACUA.org
América-01/05/2012
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha expropiado este martes 1 de mayo las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en Bolivia y ha ordenado a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones d