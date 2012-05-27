FACUA informa
Boletín semanal número 187
27/05/2012
FACUA denuncia a Helitt por negarse a indemnizar a los pasajeros de un vuelo que sufrió más de 3 horas de retraso
FACUA Huelva en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno
FACUA alerta del aumento de falsas ofertas de empleo que se aprovechan de la crisis y el paro
BMW debe revisar automóviles de 14 modelos por riesgo de incendio
El presidente de FACUA Sevilla exige en la Asamblea de Cajasol una solución para los afectados por las participaciones preferentes
Organizaciones sociales sevillanas apoyan la Huelga de la Educación
Silvia Marsó, Ramón Arangüena y Natalia Dicenta protagonizan una campaña contra los recortes en la educación pública
Lucha contra los recortes en educación pública
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