FACUA informa

Boletín semanal número 187
27/05/2012

FACUA denuncia a Helitt por negarse a indemnizar a los pasajeros de un vuelo que sufrió más de 3 horas de retraso

FACUA Huelva en la concentración nocturna contra los abusos del Gobierno

FACUA alerta del aumento de falsas ofertas de empleo que se aprovechan de la crisis y el paro

BMW debe revisar automóviles de 14 modelos por riesgo de incendio

El presidente de FACUA Sevilla exige en la Asamblea de Cajasol una solución para los afectados por las participaciones preferentes

Organizaciones sociales sevillanas apoyan la Huelga de la Educación

Silvia Marsó, Ramón Arangüena y Natalia Dicenta protagonizan una campaña contra los recortes en la educación pública

Lucha contra los recortes en educación pública

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