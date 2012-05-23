BMW debe revisar automóviles de 14 modelos por riesgo de incendio
La bomba adicional de agua de refrigeración del turbocompresor puede averiarse a consecuencia de una posible fisura, pudiendo en casos muy aislados, llegar a quemarse.
FACUA.org
España-23/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción informa que BMW ha realizado una llamada a revisión por riesgo de incendio que afecta a modelos 550i (GT, Saloon y Estate Car), 650i Cabriolet, 750i Saloon, 750Li Saloon, 760i Saloon, 760Li Saloon, Activehybrid 7, Activehybrid 7 L, X5 Xdrive50i, X6 Xdri