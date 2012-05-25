FACUA denuncia a Helitt por negarse a indemnizar a los pasajeros de un vuelo que sufrió más de 3 horas de retraso
Pide a la AESA una sanción a la aerolínea, con sede en Málaga, por vulnerar la legislación en materia de navegación aérea.
FACUA.org
España-25/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a la compañía Helitt por negarse a indemnizar a los pasajeros de un vuelo que sufrió más de 3 horas de retraso en llegar a su destino.
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