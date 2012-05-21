Lucha contra los recortes en educación pública
FACUA denuncia que los recortes del Gobierno en la educación pública van a suponer una grave involución que devolverá a España a la situación de décadas atrás.
FACUA.org
España-21/05/2012
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