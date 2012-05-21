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Lucha contra los recortes en educación pública

FACUA denuncia que los recortes del Gobierno en la educación pública van a suponer una grave involución que devolverá a España a la situación de décadas atrás.

FACUA.org
España-21/05/2012
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Matrículas a precio de oro que limitan y recortan el acceso al conocimiento, becas que penalizan a los que no pueden sacar las mejores notas porque tienen que trabajar para pagarse los estudios, universitarios que no ya no pueden acabar la carrera por falta de recursos.

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