FACUA alerta del aumento de falsas ofertas de empleo que se aprovechan de la crisis y el paro
La asociación identifica siete tipos de fraudes en anuncios que se aprovechan de la situación actual para lucrarse a costa de los desempleados.
FACUA.org
España-24/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte del aumento de fraudes en anuncios que aprovechan la coyuntura de crisis económica y las cifras históricas de paro para ofertar falsas oportunidades laborales.
En la última oferta denunciada por FACUA aparecida en prensa pue