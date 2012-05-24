Nuestras acciones7 tipos de fraudes

FACUA alerta del aumento de falsas ofertas de empleo que se aprovechan de la crisis y el paro

La asociación identifica siete tipos de fraudes en anuncios que se aprovechan de la situación actual para lucrarse a costa de los desempleados.

FACUA.org
España-24/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción advierte del aumento de fraudes en anuncios que aprovechan la coyuntura de crisis económica y las cifras históricas de paro para ofertar falsas oportunidades laborales.

En la última oferta denunciada por FACUA aparecida en prensa pue

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