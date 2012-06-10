FACUA informa
Boletín semanal número 189
10/06/2012
Québec demandará por 48.000 millones de euros a las principales tabaqueras
FACUA pide a Protección de Datos una investigación sobre la filtración de millones de contraseñas de LinkedIn
La Junta recoge la reivindicación de FACUA Andalucía y crea una Secretaría General de Consumo
Lucha contra las mentiras de los productos milagro
Paco Tous, Ángeles Martín y Manu Baqueiro protagonizan una campaña contra el fraude de los 'productos milagro'
Compromiso Social para el Progreso de Andalucía lanza dos textos en apoyo a la Sanidad y la Educación públicas
Tras la reclamación de FACUA, Simyo rectifica una campaña en la que ofertaba llamadas a 0 céntimos por minuto sin aclarar sus limitaciones
FACUA rechaza el plan de Industria para dejar sin protección tarifaria a 9 millones de familias
FACUA Madrid rechaza la subida del precio de los parquímetros del Servicio de Estacionamiento Regulado
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