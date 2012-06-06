Lucha contra las mentiras de los productos milagro
Timadores de tres al cuarto que nos prometen curar hasta el cáncer, artículos que el único milagro que consiguen es que el dinero se esfume y productos fraudulentos que nadie retira del mercado.
FACUA.org
España-06/06/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA lleva años denunciando estos artículos fraudulentos y ahora prepara una nueva batería de denuncias para pedir a las autoridades competentes su retirada del mercado y sanciones contundentes.
Dentro de esta campaña, FACUA hace un llamamiento a los consumidor