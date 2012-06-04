Tras la reclamación de FACUA, Simyo rectifica una campaña en la que ofertaba llamadas a 0 céntimos por minuto sin aclarar sus limitaciones
No indicaba en la publicidad que se limita a los 10 primeros minutos de cada llamada.
FACUA.org
España-04/06/2012
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, el operador de telecomunicaciones móviles Simyo ha rectificado una campaña publicitaria en la que ofertaba llamadas entre usuarios de la compañía por 0 céntimos por minuto.
Simyo no aclara