Nuestras accionesRápida reacción de la compañía

Tras la reclamación de FACUA, Simyo rectifica una campaña en la que ofertaba llamadas a 0 céntimos por minuto sin aclarar sus limitaciones

No indicaba en la publicidad que se limita a los 10 primeros minutos de cada llamada.

FACUA.org
España-04/06/2012
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Tras la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, el operador de telecomunicaciones móviles Simyo ha rectificado una campaña publicitaria en la que ofertaba llamadas entre usuarios de la compañía por 0 céntimos por minuto.

Simyo no aclara

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