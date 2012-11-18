FACUA informa

Boletín semanal número 212
18/11/2012

FACUA denuncia que las medidas del Gobierno demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios

Toyota revisará más de 20.000 coches en España

FACUA Cádiz critica el acuerdo de buenas prácticas suscrito por el Ayuntamiento con los taxistas

Decálogo de FACUA para convertir el 14N en una huelga total

FACUA, 100 días amenazada de ilegalización

FACUA Huelva presenta tres alegaciones a la norma de calidad del ibérico

FACUA Sevilla pide a la Junta controles exhaustivos sobre el aforo de La Mega Party

Organizaciones sociales andaluzas llaman a la huelga el 14N en defensa de la ciudadanía

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