FACUA informa
Boletín semanal número 212
18/11/2012
FACUA denuncia que las medidas del Gobierno demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios
Toyota revisará más de 20.000 coches en España
FACUA Cádiz critica el acuerdo de buenas prácticas suscrito por el Ayuntamiento con los taxistas
Decálogo de FACUA para convertir el 14N en una huelga total
FACUA, 100 días amenazada de ilegalización
FACUA Huelva presenta tres alegaciones a la norma de calidad del ibérico
FACUA Sevilla pide a la Junta controles exhaustivos sobre el aforo de La Mega Party
Organizaciones sociales andaluzas llaman a la huelga el 14N en defensa de la ciudadanía
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