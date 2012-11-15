FACUA denuncia que las medidas del Gobierno demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios
"Ni siquiera los suicidios han provocado que el Ejecutivo tenga la decencia de poner en marcha cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España", critica el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.
FACUA.org
España-15/11/2012
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El decreto no deja lugar a dudas de por qué el Gobierno se ha negado a que las organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de los hipotecados tengan la más mínima participación en su contenido.
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que las medidas aprobadas este jueves por el Gobierno en el Consejo de Ministros demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios.
El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, lamenta que «ni siquiera los su