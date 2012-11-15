Nuestras accionesMiles de familias siguen condenadas a acabar injustamente en la calle

FACUA denuncia que las medidas del Gobierno demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios

"Ni siquiera los suicidios han provocado que el Ejecutivo tenga la decencia de poner en marcha cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España", critica el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

FACUA.org
España-15/11/2012
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que las medidas aprobadas este jueves por el Gobierno en el Consejo de Ministros demuestran su insensibilidad con el drama de los desahucios.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, lamenta que «ni siquiera los su

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