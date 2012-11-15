Toyota revisará más de 20.000 coches en España
Los modelos afectados son los Prius de segunda generación, fabricados entre agosto de 2003 y abril de 2009, y los Corolla Sedán y los Avensis con motores de gasolina fabricados entre agosto de 2000 y diciembre de 2009.
FACUA.org
Internacional-15/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La firma automovilística Toyota ha puesto en marcha una llamada a revisión mundial de sus modelos Prius (segunda generación), Corolla Sedán y Avensis con motores de gasolina, que afectará a un total de 3,307 millones de vehículos, según informaron