Decálogo de FACUA para convertir el 14N en una huelga total
¿Cómo podemos contribuir como consumidores al éxito de la huelga general? La asociación presenta diez acciones para no realizar compras ni contrataciones y minimizar el consumo.
FACUA.org
España-13/11/2012
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¿Cómo podemos contribuir como consumidores al éxito de la huelga general? FACUA-Consumidores en Acción presenta un decálogo de acciones para no realizar compras ni contrataciones y minimizar el consumo.
1. Reduce el consumo de agua, electricidad y gas a l