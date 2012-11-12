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Organizaciones sociales andaluzas llaman a la huelga el 14N en defensa de la ciudadanía

"Es la hora de defender a la ciudadanía, no a los banqueros sin escrúpulos que han creado esta situación”, es la exigencia que ha lanzado Compromiso Social por el Progreso de Andalucía.

FACUA.org
Andalucía-12/11/2012
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 Las organizaciones sociales integrantes de Compromiso Social por el Progreso de Andalucía, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, han hecho un llamamiento a los ciudadanos a participar en la huelga el próximo 14 de noviembre.

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