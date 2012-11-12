Nuestras accionesTendrá lugar el 24 de noviembre

FACUA Sevilla pide a la Junta controles exhaustivos sobre el aforo de La Mega Party

Aunque la capacidad de la carpa cubierta del Auditorio Rocío Jurado es de 3.000 personas, en la cuenta de Twitter @lamegaparty han indicado que quieren superar las 5.000.

FACUA.org
Sevilla-12/11/2012
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FACUA Sevilla ha solicitado a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior que realice controles exhaustivos sobre el aforo de la macrofiesta que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Auditorio

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