FACUA Sevilla pide a la Junta controles exhaustivos sobre el aforo de La Mega Party
Aunque la capacidad de la carpa cubierta del Auditorio Rocío Jurado es de 3.000 personas, en la cuenta de Twitter @lamegaparty han indicado que quieren superar las 5.000.
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Sevilla-12/11/2012
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El 31 de octubre, en la cuenta de Twitter @lamegaparty indicaban la intención de vender más de 5.000 entradas, cuando el aforo del recinto es de 3.000 personas.
FACUA Sevilla ha solicitado a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e Interior que realice controles exhaustivos sobre el aforo de la macrofiesta que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Auditorio