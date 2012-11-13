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FACUA Cádiz critica el acuerdo de buenas prácticas suscrito por el Ayuntamiento con los taxistas

Recuerda que no exime a estos profesionales de tener que cumplir con la normativa que regula los derechos de los usuarios.

FACUA.org
Cádiz-13/11/2012
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Tras tener conocimiento del convenio suscrito por el Ayuntamiento con los empresarios del taxi, FACUA Cádiz vuelve a denunciar la toma de decisiones que a afectan a los intereses de los consumidores y usuarios sin tener en consideración la opinión de éstos.

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