FACUA informa
Boletín semanal número 214
02/12/2012
FACUA Huelva se reúne con Asemco para analizar la problemática del pequeño y mediano comercio de la provincia
El Congreso convalida con los votos de PP y UPyD el 'decreto trampa' sobre los desahucios
Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 739 euros
Organizaciones sociales andaluzas muestran su apoyo a la cámara de La Sexta detenida mientras ejercía su profesión
El CCU solicita al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales
FACUA Huelva en la comisión de participación social del Consorcio Metropolitano de Transporte de la costa
FACUA Madrid lamenta la eliminación por parte de la Comunidad del programa cultural 'Mayores de cine'
Bankia autorizó a siete de sus consejeros crear empresas en paraísos fiscales
FACUA Jaén presenta el concurso provincial de fotografía 'Consumo y Medio Ambiente'
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