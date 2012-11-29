Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una media de 739 euros
Las autoescuelas de A Coruña y Jaén tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Bilbao y Barcelona.
FACUA.org
España-29/11/2012
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Prepararse para lograr el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 739,38 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 180,7% (765,3