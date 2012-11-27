FACUA Madrid lamenta la eliminación por parte de la Comunidad del programa cultural 'Mayores de cine'
La asociación critica que de nuevo sea el sector cultural el que sufra este tipo de recortes.
FACUA.org
Madrid-27/11/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Madrid lamenta que el Gobierno regional haya eliminado el programa Mayores de cine dentro de los presupuestos destinados a Asuntos Sociales para 2013. Así lo ha anunciado su consejero, Jesús Fermosel.
El proyecto de promoción cultural ll