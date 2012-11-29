Nuestras accionesInsensibilidad ante la tragedia social

El Congreso convalida con los votos de PP y UPyD el 'decreto trampa' sobre los desahucios

FACUA denuncia que la mano del poder financiero está claramente detrás de un real decreto ley cuyo contenido es claramente discriminatorio y con visos de inconstitucionalidad.

FACUA.org
España-29/11/2012
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El Congreso de los Diputados convalida esta mañana con los votos de PP y UPyD el decreto trampa al que podrán acogerse un ínfimo porcentaje de familias en riesgo de desahucio para paralizarlo durante dos años y sin que la banca tenga que renegociar el pago ni

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