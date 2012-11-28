El CCU solicita al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas Judiciales
Se rompe el criterio de gratuidad del Arbitraje de Consumo, puesto que la nueva ley obliga a pagar una tasa para instar la ejecución judicial los laudos arbitrales.
FACUA.org
España-28/11/2012
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La presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, han solicitado al Defensor del Pueblo, en nombre de las organizaciones miembro del consejo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra los artí