FACUA informa
Boletín semanal número 232
07/04/2013
Ikea retira en Bélgica lasañas de alce tras detectarse carne de cerdo
FACUA celebra su 8ª Asamblea General
FACUA pide una multa ejemplar por las irregularidades del concierto de Dover en la sala Luxuria
Tras la denuncia de FACUA, Gobierno y CCAA advierten de que la venta de móviles no liberados es ilegal
FACUA denuncia a Movistar por penalizar con 50 y 100 euros la cancelación de portabilidades
FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las comisiones bancarias
Multa de sólo 44 millones de euros a fabricantes de sobres por un cártel que funcionaba desde los 70
El recibo de la luz bajará en abril un 7,1% para el usuario medio, según un análisis de FACUA
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