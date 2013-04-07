FACUA informa

Boletín semanal número 232
07/04/2013

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FACUA celebra su 8ª Asamblea General

FACUA pide una multa ejemplar por las irregularidades del concierto de Dover en la sala Luxuria

Tras la denuncia de FACUA, Gobierno y CCAA advierten de que la venta de móviles no liberados es ilegal

FACUA denuncia a Movistar por penalizar con 50 y 100 euros la cancelación de portabilidades

FACUA Andalucía realiza un estudio sobre las comisiones bancarias

Multa de sólo 44 millones de euros a fabricantes de sobres por un cártel que funcionaba desde los 70

El recibo de la luz bajará en abril un 7,1% para el usuario medio, según un análisis de FACUA

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