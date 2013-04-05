FACUA pide una multa ejemplar por las irregularidades del concierto de Dover en la sala Luxuria
Más de un centenar de personas se quedó en la calle al confirmar la Policía Nacional que se había vendido un número desproporcionado de entradas.
FACUA.org
Sevilla-05/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a las autoridades competentes que abran una investigación sobre el desproporcionado número de entradas vendidas para el concierto de Dover que tuvo lugar el pasado miércoles 3 de abril en Sevilla, en la sala Luxuria (antes Malanda