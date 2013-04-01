Multa de sólo 44 millones de euros a fabricantes de sobres por un cártel que funcionaba desde los 70
FACUA se cuestiona cuánto sobrecoste para el erario público ha supuesto esta alianza de empresas establecida desde las primeras elecciones democráticas en España.
FACUA.org
España-01/04/2013
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