El recibo de la luz bajará en abril un 7,1% para el usuario medio, según un análisis de FACUA
Advierte que se trata de una disminución meramente coyuntural que no palía los brutales incrementos tarifarios que vienen sufriendo los usuarios en la última década.
FACUA.org
Espa�ña-31/03/2013
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El recibo de la luz baja este 1 de abril un 7,1% para el usuario medio, lo que representa 5,71 euros al mes.
Así, el importe mensual será de 74,76 euros (58,7763288 más el 27,19% que representan el impuesto sobre la electricidad y el IVA). Frente a los 80,47 euros que