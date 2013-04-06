Ikea retira en Bélgica lasañas de alce tras detectarse carne de cerdo
El fraude ocurre después de que la compañía detectase albóndigas de porcino con restos de carne de caballo, elaboradas por el mismo fabricante, Dafgard.
FACUA.org
Europa-06/04/2013
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La cadena sueca de muebles Ikea ha retirado de algunas de sus superficies en Bélgica lasañas de alce tras haberse detectado en ellas carne de cerdo, informan medios suecos.
La irregularidad fue detectada en una inspección por parte de las autoridades belgas en una part