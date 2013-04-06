Nuestras acciones

Ikea retira en Bélgica lasañas de alce tras detectarse carne de cerdo

El fraude ocurre después de que la compañía detectase albóndigas de porcino con restos de carne de caballo, elaboradas por el mismo fabricante, Dafgard.

FACUA.org
Europa-06/04/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La cadena sueca de muebles Ikea ha retirado de algunas de sus superficies en Bélgica lasañas de alce tras haberse detectado en ellas carne de cerdo, informan medios suecos.

La irregularidad fue detectada en una inspección por parte de las autoridades belgas en una part

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos