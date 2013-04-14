FACUA informa
Boletín semanal número 233
14/04/2013
FACUA Andalucía pide a la Junta multas más elevadas a bancos e inmobiliarias por tener pisos vacíos
FACUA considera un buen paso adelante el decreto andaluz de vivienda aunque pide mejoras importantes
FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa en el centro de mayores del barrio El Torrejón
FACUA Andalucía desarrolla las jornadas 'Gestión del agua y ciudadanía: retos de futuro'
FACUA y el sindicato de pilotos Sepla firman un acuerdo de actuación conjunta
FACUA Andalucía celebra unas jornadas sobre la regulación y gestión del suministro de agua
El Banco de España dice que si la cláusula suelo es abusiva las autoridades de Consumo pueden multar
FACUA Andalucía edita tres vídeos para asesorar a los consumidores en diversas materias
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