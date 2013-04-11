FACUA Huelva desarrolla una jornada formativa en el centro de mayores del barrio El Torrejón
La concejala de Participación Ciudadana y Mayores del Ayuntamiento de Huelva, Juana María Carrillo, abrió la actividad.
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Huelva-11/04/2013
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FACUA Huelva ha impartido una jornada sobre el sector eléctrico en el barrio de El Torrejón. Antonio Romero, directivo de la asociación, expuso los derechos y deberes de los consumidores en la electricidad, la normativa del sector así c