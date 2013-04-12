FACUA Andalucía pide a la Junta multas más elevadas a bancos e inmobiliarias por tener pisos vacíos
Espera que las medidas emprendidas por Vivienda vayan acompañadas de controles y sanciones ante las graves irregularidades del sector bancario desde la Consejería competente en protección de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-12/04/2013
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