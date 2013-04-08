Nuestras accionesAvala las tesis de FACUA sobre las competencias de las CCAA

El Banco de España dice que si la cláusula suelo es abusiva las autoridades de Consumo pueden multar

El Servicio de Reclamaciones del organismo indica que "no puede pronunciarse" sobre el posible carácter abusivo de estas cláusulas al ser competencia tanto de las autoridades de protección al consumidor como de la Justicia.

FACUA.org
España-08/04/2013
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El Banco de España advierte que si las cláusulas suelo son abusivas, las autoridades de Consumo pueden actuar multando a los bancos. El organismo avala así las tesis de FACUA-Consumidores en Acción en cuanto a las competencias de los organismos de protección al

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