FACUA Andalucía desarrolla las jornadas 'Gestión del agua y ciudadanía: retos de futuro'
Abarca aspectos como los derechos y deberes de los usuarios, el papel de las administraciones o el precio de este servicio.
FACUA.org
Andalucía-10/04/2013
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Las jornadas han sido inauguradas por Olga Ruiz Legido, presidenta de FACUA Andalucía, y María Dolores Muñoz Carrasco, secretaria general de Consumo.
FACUA Andalucía ha inaugurado este miércoles en Sevilla unas jornadas bajo el título Gestión del agua y ciudadanía: retos de futuro (consulta aquí