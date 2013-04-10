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FACUA Andalucía desarrolla las jornadas 'Gestión del agua y ciudadanía: retos de futuro'

Abarca aspectos como los derechos y deberes de los usuarios, el papel de las administraciones o el precio de este servicio.

FACUA.org
Andalucía-10/04/2013
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FACUA Andalucía ha inaugurado este miércoles en Sevilla unas jornadas bajo el título Gestión del agua y ciudadanía: retos de futuro (consulta aquí

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