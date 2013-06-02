FACUA informa

Boletín semanal número 240
02/06/2013

FACUA Cádiz critica la enorme subida del autobús urbano

BBVA provoca el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la banca

Un error masivo del BBVA provoca el cobro duplicado de domiciliaciones a clientes de diversos bancos

El portavoz de FACUA comparecerá en la comisión del Parlament que investiga los abusos de la banca

Usuarios de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia sufren el cobro por duplicado de sus recibos de agua

Convocada una concentración el 28 de mayo en apoyo a la proposición no de ley contra el 'fracking'

5.000 sevillanos sufren el cobro por duplicado de los recibos de la suministradora de agua Emasesa

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