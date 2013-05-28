El portavoz de FACUA comparecerá en la comisión del Parlament que investiga los abusos de la banca
Es el primer parlamento que requiere la presencia de casi todos los responsables, gestores, expertos y afectados por la crisis financiera en España.
FACUA.org
Cataluña-28/05/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los grupos políticos con presencia en el Parlament de Catalunya han acordado este lunes una lista de 94 banqueros, políticos, gestores públicos, jueces, sindicalistas, profesores y responsables de asociaciones de consumidores y otras organizaciones ciudadanas que deberán comparecer en la comisión