Usuarios de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia sufren el cobro por duplicado de sus recibos de agua
Las suministradoras Emacsa, Canal de Isabel II, Emasesa y Emivasa han indicado a FACUA que ha sido fruto de un error de los bancos que gestionan la facturación y que se devolverá el dinero de inmediato.
FACUA.org
España-27/05/2013
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FACUA-Consumidores en Acción informa que usuarios de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia han sufrido el cobro por duplicado de sus recibos de agua.
Tras ser alertada por afectados, FACUA ha requerido información sobre las dimensiones y motivos de estas irregularidades