BBVA provoca el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la banca
Iberdrola, E.On y Correos confirman a FACUA que también se han visto afectados, tras Orange y suministradoras de agua de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia.
FACUA.org
España-29/05/2013
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BBVA ha provocado el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la banca. FACUA-Consumidores en Acción, que ha dado a conocer las irregularidades tras ser alertada por numerosos usuarios, exige a la entidad que aclare los nombres de todas las empresas afectadas.