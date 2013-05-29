Nuestras accionesNo aclara las empresas afectadas

BBVA provoca el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la banca

Iberdrola, E.On y Correos confirman a FACUA que también se han visto afectados, tras Orange y suministradoras de agua de Córdoba, Madrid, Sevilla y Valencia.

FACUA.org
España-29/05/2013
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BBVA ha provocado el cobro duplicado de cientos de miles de recibos domiciliados en toda la banca. FACUA-Consumidores en Acción, que ha dado a conocer las irregularidades tras ser alertada por numerosos usuarios, exige a la entidad que aclare los nombres de todas las empresas afectadas.

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